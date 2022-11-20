20 فعالية تراثية في شتاء السعودية

أعلنت وزارة السياحة، عن تقديم 20 فعالية مميزة في مواقع تراثية خالدة للسياح ضمن مباردة شتاء السعودية، ابتداءً من 23 نوفمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: لتراثنا حكاية نسردها بشغف في شتاء السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة عبر 20 فعالية مميزة في مواقع تراثية خالدة لنقدم للسياح تجربة معتقة بالتاريخ، حافلة بالأصالة.

3 جهات سياحية

وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات ستقام في 3 جهات سياحية، هي: الأحساء، جدة التاريخية، الرياض.

أعلنت هيئة السياحة، إطلاق الهوية الموحدة لشتاء السعودية بهدف توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.

ودعت الهيئة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.