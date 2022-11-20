20 فعالية تراثية في شتاء السعودية

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
أعلنت وزارة السياحة، عن تقديم 20 فعالية مميزة في مواقع تراثية خالدة للسياح ضمن مباردة شتاء السعودية، ابتداءً من 23 نوفمبر الجاري.
وقالت الوزارة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: لتراثنا حكاية نسردها بشغف في شتاء السعودية بالتعاون مع وزارة الثقافة عبر 20 فعالية مميزة في مواقع تراثية خالدة لنقدم للسياح تجربة معتقة بالتاريخ، حافلة بالأصالة.
وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات ستقام في 3 جهات سياحية، هي: الأحساء، جدة التاريخية، الرياض.
أعلنت هيئة السياحة، إطلاق الهوية الموحدة لشتاء السعودية بهدف توحيد ومواءمة الرسائل التسويقية والإعلامية التي تستهدف السياح من الداخل والخارج.
ودعت الهيئة مختلف القطاعات الحكومية والخاصة العاملة في صناعة السياحة والمتكاملة معها، لاستخدام الهوية الموحدة في التعريف والترويج للوجهات والمواسم والفعاليات والعروض والمنتجات الشتوية.