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بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع

20 مواطنًا ومقيمان في قبضة الأمن

2022-11-26 الساعة 7:51
20 مواطنًا ومقيمان في قبضة الأمن
المواطن - واس

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ضبطت دوريات الأمن في مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وتبوك وحائل 22 مخالفًا لنظام البيئة، 20 مواطنًا ومقيمان من الجنسيتين السودانية والبنجلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 21 مركبة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

حملة الداخلية

يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

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الإبلاغ عن الاعتداءات

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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