2025 تشهد أول سيارة سعودية كهربائية

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قال الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، إبراهيم المعجل: إن أول سيارة سعودية كهربائية ستظهر في عام 2025، بإنتاج يصل لـ 150 ألف سيارة سنويًّا.
الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي: سنرى أول سيارة سعودية كهربائية عام 2025، والإنتاج سيكون 150 ألف سيارة سنوياً كبداية @almodifer#الصندوق_الصناعي_في_الصورة pic.twitter.com/fYDV7wGEY7قد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 25, 2022
وأوضح المعجل، في حواره لبرنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية”، أن المملكة لديها القدرة على تحقيق ذلك من الدعم والحوافز المقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة لتنشيط هذه الصناعة.
وأشاد المعجل بصناعية السيارات في المملكة، مؤكدًا قدرة المملكة على صناعة السيارات في وقت تركز فيه شركة سير على السيارات الأكثر استخدامًا، بينما تركز شركة لوسيد على السيارات الفاخرة التي سيتم تصديرها للخارج.