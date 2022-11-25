2025 تشهد أول سيارة سعودية كهربائية

قال الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي، إبراهيم المعجل: إن أول سيارة سعودية كهربائية ستظهر في عام 2025، بإنتاج يصل لـ 150 ألف سيارة سنويًّا.

دعم وحوافز

وأوضح المعجل، في حواره لبرنامج “في الصورة” على “روتانا خليجية”، أن المملكة لديها القدرة على تحقيق ذلك من الدعم والحوافز المقدمة من القطاعات الحكومية والخاصة لتنشيط هذه الصناعة.

صناعة السيارات

وأشاد المعجل بصناعية السيارات في المملكة، مؤكدًا قدرة المملكة على صناعة السيارات في وقت تركز فيه شركة سير على السيارات الأكثر استخدامًا، بينما تركز شركة لوسيد على السيارات الفاخرة التي سيتم تصديرها للخارج.