212 محطة بمشروع النقل العام بالشرقية

أعلنت مدينة الدمام تفاصيل مشروع حافلات الشرقية، بحيث يغطي مدن الحاضرة الدمام والخبر والظهران والقطيف.

مواعيد الحافلات

وأوضحت المدينة، على حسابها بموقع تويتر، أن مشروع الحافلات ستكون في خلال 8 مسارات و212 محطة، وتعمل من 5:30 صباحًا وحتى 11:30 مساء.

أشارت المدينة إلى أن تكلفة الرحلة 3,45 ريال، والدفع من خلال بطاقة سابتكو أو من خلال التطبيق الإلكتروني.