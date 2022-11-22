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22 مباراة بالمونديال دون تشفير على بي إن سبورتس

2022-11-19 الساعة 12:03
22 مباراة بالمونديال دون تشفير على بي إن سبورتس
المواطن - الرياض

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أعلنت قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية، عن نقل عدد من مباريات المونديال دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مباريات دون تشفير

وقال المتحدث باسم مجموعة “بي إن سبورتس”، المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، لوكالة “فرانس برس”: “سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها مباراة الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور”.

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منتخب قطر
لاعبو قطر – المصدر @QFA

ومن المقرر أن تبث بي إن سبورتس”، 22 من 64 مباراة على المحطة الرياضية غير المشفرة، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة، وذلك في خطوة مماثلة لما قامت به المجموعة في كأس العالم 2018.

وتشهد منافسات كأس العالم 2022 مشاركة 4 منتخبات عربية، وهي؛ قطر، السعودية، المغرب وتونس، الأمر الذي دفع القناة لاتخاذ هذا القرار، الذي لقي تفاعلًا كبيرًا من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

انطلاق المونديال الأحد

وتنطلق نهائيات المونديال، يوم الأحد المقبل بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.

وتُقام نهائيات كأس العالم 2022 في 8 ملاعب، وهي؛ ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، إستاد أحمد بن علي، إستاد الجنوب، إستاد الثمامة، إستاد المدينة التعليمية، إستاد خليفة الدولي وإستاد 974، بجانب إستاد لوسيل.

ملعب البيت
ملعب البيت – المصدر qatar2022

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