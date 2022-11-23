23 مركز رعاية صحية على مدار الساعة بجدة

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قالت صحة جدة: إن هناك 23 مركزًا للرعاية الصحية للدوام الممتد والرعاية العاجلة تعمل على مدار الساعة.
وأوضحت في بيان، على حساب تويتر، اليوم الأحد: من المراكز التي تعمل على مدار الساعة “7 أيام”: مركز الرعاية العاجلة مستشفى العزيزية للأطفال، مركز صحي المحجر، مركز صحي أبحر الشمالية، مركز صحي الأمير عبدالمجيد، مركز صحي السليمانية، مركز الرعاية العاجلة مستشفى الملك فهد، مركز صحي الحمراء.
وجاءت المراكز التي تعمل 5 أيام، مركز صحي السلامة، مركز صحي الصفا 2، مركز صحي البوادي 2، مركز حي الربوة، مركز صحي غليل، مركز صحي الشرقية، مركز صحي الصالحية، مركز صحي الصواري، مركز صحي قويزة، مركز صحي الواحة، مركز صحي كيلو 14، مركز صحي الأجاويد، مركز صحي طيبة الجنوبية.
وأكدة صحة جدة أن من مميزات خدمة أسرع وأسهل، خدمات متكاملة ذات جودة، ربط بطوارئ المستشفيات.