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23 مركز رعاية صحية على مدار الساعة بجدة

2022-11-20 الساعة 8:57
23 مركز رعاية صحية على مدار الساعة بجدة
المواطن - الرياض

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قالت صحة جدة: إن هناك 23 مركزًا للرعاية الصحية للدوام الممتد والرعاية العاجلة تعمل على مدار الساعة.

مراكز تعمل 7 أيام

وأوضحت في بيان، على حساب تويتر، اليوم الأحد: من المراكز التي تعمل على مدار الساعة “7 أيام”: مركز الرعاية العاجلة مستشفى العزيزية للأطفال، مركز صحي المحجر، مركز صحي أبحر الشمالية، مركز صحي الأمير عبدالمجيد، مركز صحي السليمانية، مركز الرعاية العاجلة مستشفى الملك فهد، مركز صحي الحمراء.

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مراكز تعمل 5 أيام

وجاءت المراكز التي تعمل 5 أيام، مركز صحي السلامة، مركز صحي الصفا 2، مركز صحي البوادي 2، مركز حي الربوة، مركز صحي غليل، مركز صحي الشرقية، مركز صحي الصالحية، مركز صحي الصواري، مركز صحي قويزة، مركز صحي الواحة، مركز صحي كيلو 14، مركز صحي الأجاويد، مركز صحي طيبة الجنوبية.

وأكدة صحة جدة أن من مميزات خدمة أسرع وأسهل، خدمات متكاملة ذات جودة، ربط بطوارئ المستشفيات.

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