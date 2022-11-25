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بمشاركة 20 منظمة

25 دولة تطلق تحالفًا لمواجهة الجفاف

2022-11-07 الساعة 11:01
25 دولة تطلق تحالفًا لمواجهة الجفاف
المواطن - متابعة

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أطلق قادة أكثر من 25 دولة و20 منظمة، اليوم الاثنين، “التحالف الدولي للصمود في مواجهة الجفاف”، بمبادرة من رئيس السنغال، ماكي سال، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز؛ بهدف تسريع العمل للاستعداد بشكل أفضل للجفاف في المستقبل ومساعدة البلدان على الاستعداد له.

تعهدات

وتعهد قياديون من جميع القطاعات، في الإعلان الصادر على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب27 المنعقد في شرم الشيخ، بإحداث تغيير في كيفية معالجة العالم لمخاطر الجفاف المتزايدة، من خلال “الانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى بناء القدرة على الصمود على المدى الطويل”، بحسب ما ذكره بيان نشره موقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

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يتزامن ذلك فيما تتزايد موجات الجفاف التي تضرب العالم أكثر فأكثر، إذ زادت بمقدار يقارب الثلث منذ عام 2000. ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في موجات جفاف أكثر حدة في المستقبل.

جفاف

وأفاد البيان أن حالات الجفاف الأخيرة في أستراليا وأوروبا وغرب الولايات المتحدة وتشيلي ومنطقة القرن الإفريقي وجنوب إفريقيا، تظهر جميعها أنه لا توجد دولة أو منطقة محصنة ضد آثارها، التي تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات كل عام، فضلاً عن المعاناة الإنسانية.

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