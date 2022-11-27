250 ألف دولار أرباح من التيك توك في ليلة واحدة

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كشف المتخصص في التسويق الإلكتروني خطاف الخطاف، أن تحقيق أرباح من التيك توك لا يشترط عددًا كبيرًا من المتابعين للحساب.
متخصص في التسويق الإلكتروني: تحقيق أرباح من "التيك توك" لا يشترط عدد كبير من المتابعين للحساب @khattaf1@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WhcAB8X7Lqقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2022
وكشف المتخصص في التسويق الإلكتروني، لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أسرار المحتوى الذي يروج له التيك توك ويحقق انتشارًا واسعًا.
وقال الخطاف: إنه ليس كل مشاهدات مقاطع التيك توك حقيقية، وحتى في البث المباشر.
وأضاف المتخصص في التسويق الإلكتروني أن الأرباح التي نسمعها من التيك توك حقيقية، وهناك 4 مشاهير ربحوا 250 ألف دولار في ليلة واحدة.