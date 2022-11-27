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لا يشترط عدد متابعين كبير

250 ألف دولار أرباح من التيك توك في ليلة واحدة

2022-11-27 الساعة 10:43
250 ألف دولار أرباح من التيك توك في ليلة واحدة
المواطن - متابعة

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كشف المتخصص في التسويق الإلكتروني خطاف الخطاف، أن تحقيق أرباح من التيك توك لا يشترط عددًا كبيرًا من المتابعين للحساب.

تيك توك

وكشف المتخصص في التسويق الإلكتروني، لبرنامج يا هلا الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أسرار المحتوى الذي يروج له التيك توك ويحقق انتشارًا واسعًا.

وقال الخطاف: إنه ليس كل مشاهدات مقاطع التيك توك حقيقية، وحتى في البث المباشر.

وأضاف المتخصص في التسويق الإلكتروني أن الأرباح التي نسمعها من التيك توك حقيقية، وهناك 4 مشاهير ربحوا 250 ألف دولار في ليلة واحدة.

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