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بعد تألقه أمام منتخب قطر

3 أرقام مميزة لـ إينير فالنسيا بالمونديال

2022-11-20 الساعة 10:35
3 أرقام مميزة لـ إينير فالنسيا بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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ظهر نجم منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، إينير فالنسيا بشكل مميز خلال مواجهة قطر اليوم في افتتاح كأس العالم 2022.

فوز الإكوادور

ولعب منتخب قطر ضد الإكوادور، مساء اليوم الأحد، على استاد البيت في أولى مباريات مونديال 2022، وانتهت المباراة بخسارة العنابي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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قطر ضد الإكوادور
لاعبو الإكوادور – المصدر @fifaworldcup_ar

 تألق إينير فالنسيا

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، بمستوى فالنسيا خلال مباراة قطر والإكوادور، حيث أصبح أول لاعب يحرز هدف افتتاحي في المونديال من ركلة جزاء، منذ بدء الشبكة لتجميع البيانات في عام 1966.

إينير فالنسيا
فالنسيا – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضافت “سوفاسكور”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن إينير فالنسيا بات أول لاعب ينجح في تسجيل ثنائية خلال أحداث الشوط الأول بالمباراة الافتتاحية لكأس العالم منذ 1966 أيضًا.

وفي السياق ذاته، أشاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”، بنجم الإكوادور، وقال: “كلما شارك في المونديال توهج وسجل.. إينير فالنسيا يملك 3 أهداف في البرازيل 2014، وافتتح رصيده اليوم بهدفين في قطر 2022”.

إينير فالنسيا
فالنسيا – المصدر @fifaworldcup_ar

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