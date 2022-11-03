3 أندية برازيلية تُراقب حارس الاتحاد

تُفكر 3 أندية برازيلية في التعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة somosfanaticos البرازيلية فإن أندية جريميو وساو باولو وفاسكو دي جاما تهتم بضم جروهي صاحب الـ36 عامًا في صيف العام المقبل.

وسينتهي تعاقد الحارس البرازيلي مع العميد بنهاية الموسم الحالي، علمًا بأنه انضم لنادي الاتحاد في 2019 قادمًا من نادي جريميو.

يذكر أن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، متوقفة حاليًا بسبب مشاركة المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم 2022 بـ قطر، حيث تعود مباريات الدوري منتصف ديسمبر المقبل.

ترتيب الاتحاد

ويتواجد العميد في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 18 نقطة.

وسيواجه العميد فريق الشباب في الجولة التاسعة من دوري روشن، بعد استئناف المسابقة مجددًا.