3 أنواع للتنبيه تسبق الحالات الجوية

قال المحلل في المركز السعودي للأرصاد عقيل العقيل: إن هناك 3 أنواع من التنبيهات للحالات الجوية، مشيرًا إلى أن التحذير هو أعلى مراحل التنبيه خطورة.

أنواع التنبيهات

وأضاف العقيل في تصريحات لقناة العربية: التنبيه العادي باللون الأصفر وهذا قبل الحالة الجوية بفترة كبيرة، وإذا استدعى رُفع التنبيه إلى اللون البرتقالي وهو تنبيه متقدم.

وتابع: التنبيه المتقدم يعني بالضرورة أخذ الحيطة والحذر ورفع الجاهزية، والتحذير هو أعلى مراحل التنبيه؛ حيث يتم تنبيه الجهات الحكومية للتنبيه من وجود حالة جوية شديدة.

تنبيهات من حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تشهد عدد من المناطق في السعودية سيولًا جديدة، مشابهة لسيول جدة، لذلك حذرت الأرصاد السعودية المواطنين من الأمطار والسيول المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وحذرت الأرصاد المواطنين باللون الأحمر، من حالة الطقس، والتداعيات التي على المواطنين اتباعها لتجنب أي حوادث مثل ما حدث في سيول جدة.

وتابع المركز الوطني للأرصاد عبر تويتر، بتنبيه المواطنين بالأمطار والسيول التي ستشهدها عدة مناطق في السعودية، وحدد المركز المناطق المعرضة للسيول، ومنها المدينة المنورة، تبوك، وسواحلها وتشمل الوجه، ضبا، ينبع، وكذلك المناطق المحيطة، ومن بينها الجوف، حائل، ومن المتوقع أن تمتد إلى شمال مكة المكرمة.