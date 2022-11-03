Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أخطرها التحذير

3 أنواع للتنبيه تسبق الحالات الجوية

2022-11-28 الساعة 10:56
3 أنواع للتنبيه تسبق الحالات الجوية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال المحلل في المركز السعودي للأرصاد عقيل العقيل: إن هناك 3 أنواع من التنبيهات للحالات الجوية، مشيرًا إلى أن التحذير هو أعلى مراحل التنبيه خطورة.

 أنواع التنبيهات

وأضاف العقيل في تصريحات لقناة العربية: التنبيه العادي باللون الأصفر وهذا قبل الحالة الجوية بفترة كبيرة، وإذا استدعى رُفع التنبيه إلى اللون البرتقالي وهو تنبيه متقدم.

وتابع: التنبيه المتقدم يعني بالضرورة أخذ الحيطة والحذر ورفع الجاهزية، والتحذير هو أعلى مراحل التنبيه؛ حيث يتم تنبيه الجهات الحكومية للتنبيه من وجود حالة جوية شديدة.

تنبيهات من حالة الطقس

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع أن تشهد عدد من المناطق في السعودية سيولًا جديدة، مشابهة لسيول جدة، لذلك حذرت الأرصاد السعودية المواطنين من الأمطار والسيول المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وحذرت الأرصاد المواطنين باللون الأحمر، من حالة الطقس، والتداعيات التي على المواطنين اتباعها لتجنب أي حوادث مثل ما حدث في سيول جدة.

وتابع المركز الوطني للأرصاد عبر تويتر، بتنبيه المواطنين بالأمطار والسيول التي ستشهدها عدة مناطق في السعودية، وحدد المركز المناطق المعرضة للسيول، ومنها المدينة المنورة، تبوك، وسواحلها وتشمل الوجه، ضبا، ينبع، وكذلك المناطق المحيطة، ومن بينها الجوف، حائل، ومن المتوقع أن تمتد إلى شمال مكة المكرمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم