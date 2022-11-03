3 إجراءات يجب تفعيلها لمنع أي اختراق بالواتساب

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كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن بعض الإجراءات المهمة لضمان أمن حساب المستفيد في تطبيق التراسل الفوري في الواتساب.
#WhatsApp https://t.co/rND2ZRCzIPقد يهمّك أيضاً
— سالم الحربي (@arnod) November 28, 2022
وأرفق الحربي فيديو به شرح مبسط للنصائح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إنه بعد ملاحظة تسريب بيانات الملايين من حسابات الواتساب خلال الفترة الماضية، يجب التحقق من عوامل الأمان لمنع أي عمليات اختراق.
وأردف الحربي عبر حسابه الرسمي: يمكن حذف أي شخص غريب يتدخل على حسابك، من خلال الذهاب للإعدادات والدخول على الأجهزة المرتبطة وفي حالة ملاحظة أي شخص غريب يتم فورًا تسجيل خروج.
وتابع سالم الحربي: “ثانيًا يجب مراسلة دعم واتساب، ومن خلالهم يمكن معرفة أي شخص غريب ويتم حذفه وضمان حسابك”.