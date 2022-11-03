3 إجراءات يجب تفعيلها لمنع أي اختراق بالواتساب

كشف الخبير التقني سالم الحربي، عن بعض الإجراءات المهمة لضمان أمن حساب المستفيد في تطبيق التراسل الفوري في الواتساب.

إجراءات

وأرفق الحربي فيديو به شرح مبسط للنصائح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إنه بعد ملاحظة تسريب بيانات الملايين من حسابات الواتساب خلال الفترة الماضية، يجب التحقق من عوامل الأمان لمنع أي عمليات اختراق.

وأردف الحربي عبر حسابه الرسمي: يمكن حذف أي شخص غريب يتدخل على حسابك، من خلال الذهاب للإعدادات والدخول على الأجهزة المرتبطة وفي حالة ملاحظة أي شخص غريب يتم فورًا تسجيل خروج.

وتابع سالم الحربي: “ثانيًا يجب مراسلة دعم واتساب، ومن خلالهم يمكن معرفة أي شخص غريب ويتم حذفه وضمان حسابك”.