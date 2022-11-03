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منها وجود آلية دفاع إضافية

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على الإطلاق

2022-11-14 الساعة 1:49
3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على الإطلاق
المواطن - متابعة

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أرجع علماء متخصصون في علم الفيروسات عدم ظهور أعراض كورونا على بعض الأشخاص، إلى 3 احتمالات عامة، وهي أن يكون الشخص مخطئًا وأصيب بالفيروس ولكن لم يدرك ذلك، أو ألا يكون قد احتك به، أو أن الجسم به آلية دفاع إضافية نجحت في صده.

مخطئون

وأضافت المتخصصة في علم الفيروسات بجامعة سري بإنجلترا، الدكتورة ليندزي برودبنت: أن معظم من يقولون إنهم لم يصابوا بالفيروس مخطئون على الأرجح، موضحة أنهم ربما أصيبوا ولكن لم تظهر أي أعراض عليهم.

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ووفقًا لبي بي سي، استشهدت برودبنت على كلامها بأن بعض الأشخاص الذين يعملون في بيئة مرتفعة الخطورة كالممرضات لم يصابوا بالعدوى على الإطلاق.

وأفادت دراسة أن نصف الذين أصيبوا بمتحور “أوميكرون” لم يدركوا إصابتهم، أو أرجعوا الأعراض الخفيفة التي ظهرت عليهم إلى سبب آخر.

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