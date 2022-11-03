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3 تنبيهات من الأرصاد: أمطار رعدية حتى الـ8 مساءً

2022-11-25 الساعة 2:16
3 تنبيهات من الأرصاد: أمطار رعدية حتى الـ8 مساءً
المواطن - واس

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – أمطاراً رعدية على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

طقس المدينة

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ومراكز الحناكية والصويدرة والفريش والمندسة والأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع والرايس وينبع وينبع النخل وبدر والمسيجيد والفقرة وطاشا ، تستمر حتى الـ 6 مساءً .

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كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير ، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات النماص وبلقرن وتنومة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة  الـ ٨ مساءً.

طقس جازان

أيضًا أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات الحرث،والدائر وبني مالك،والريث ،والعارضة ،العيدابي ،وفيفا ,وهروب،
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعه الثامنه مساءً.

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