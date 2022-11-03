3 حالات لتغيير صورة الهوية الوطنية

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك 3 حالات لتغيير الصورة الشخصية بالبطاقة الوطنية.

جاء ذلك خلال استفسار أحد المواطنين على موقع تويتر، حيث ردت الأحوال المدنية بالقول: إن حالات تغيير صورة الهوية الوطنية هي، في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وفي وقت سابق جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًّا

وقالت الأحوال المدنية: إنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد: