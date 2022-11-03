Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
منها تغير الملامح

3 حالات لتغيير صورة الهوية الوطنية

2022-11-23 الساعة 9:29
3 حالات لتغيير صورة الهوية الوطنية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك 3 حالات لتغيير الصورة الشخصية بالبطاقة الوطنية.

جاء ذلك خلال استفسار أحد المواطنين على موقع تويتر، حيث ردت الأحوال المدنية بالقول: إن حالات تغيير صورة الهوية الوطنية هي، في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

قد يهمّك أيضاً
Img

نور الرياض يدخل موسوعة غينيس بـ6 ألقاب

Img

نصائح مهمة قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا

وفي وقت سابق جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بخطوات تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر.

خطوات تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًّا

وقالت الأحوال المدنية: إنه يجب اتباع الخطوات التالية للتجديد:

  • الدخول إلى منصة أبشر والضغط على خيار خدمات من تبويب خدماتي.
  • اختيار الأحوال المدنية ومن ثم اختيار تجديد الهوية.
  • قراءة الحالات الصحيحة للصورة ورفع الصورة الشخصية.
  • اختيار العنوان الوطني لاستلام الهوية عليه ودفع رسوم التوصيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية