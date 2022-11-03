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دون زيارة مقار المرور

3 خطوات لاستبدال اللوحات إلكترونيًّا عبر أبشر

2022-11-15 الساعة 8:28
3 خطوات لاستبدال اللوحات إلكترونيًّا عبر أبشر
المواطن - الرياض

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أشارت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إلى خدمة تبديل اللوحات بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الهدف من خدمة استبدال اللوحات وطرق تنفيذها.

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خدمة استبدال اللوحات:

تمكن الخدمة الإلكترونية الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون زيارة مقار المرور.

طريقة تنفيذها:

1 – الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

2 – اختيار إدارة المركبات.

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات المركبة.

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