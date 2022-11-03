3 خطوات لاستبدال اللوحات إلكترونيًّا عبر أبشر

احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير
أشارت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إلى خدمة تبديل اللوحات بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.
وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الهدف من خدمة استبدال اللوحات وطرق تنفيذها.
تمكن الخدمة الإلكترونية الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون زيارة مقار المرور.
1 – الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.
2 – اختيار إدارة المركبات.
3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات المركبة.