3 خطوات لاستبدال اللوحات إلكترونيًّا عبر أبشر

أشارت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إلى خدمة تبديل اللوحات بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الهدف من خدمة استبدال اللوحات وطرق تنفيذها.

خدمة استبدال اللوحات:

تمكن الخدمة الإلكترونية الأفراد من تقديم طلب استبدال اللوحات التالفة والمفقودة وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون زيارة مقار المرور.

طريقة تنفيذها:

1 – الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب المركبات.

2 – اختيار إدارة المركبات.

3- تحديد نوع المركبة ثم اختيار استبدال لوحات المركبة.