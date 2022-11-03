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تقام غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات

3 سيناريوهات لـ الأخضر للتأهل من مواجهة المكسيك الحاسمة

2022-11-29 الساعة 6:44
3 سيناريوهات لـ الأخضر للتأهل من مواجهة المكسيك الحاسمة
المواطن - محمد سمعه

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يملك المنتخب السعودي 3 سيناريوهات للتأهل إلى دور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد فوزه على الأرجنتين في الجولة الأولى وخسارته من المنتخب البولندي في الجولة الثانية.

ترتيب الأخضر قبل مواجهة المكسيك

ويتواجد الأخضر في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد المنتخب البولندي المتواجد في المركز الأول برصيد 4 نقاط، والمنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثاني الذي يملك 3 نقاط.

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  • السيناريو الأول لـ المنتخب السعودي هو الفوز على المكسيك غدًا والتأهل مباشرة إلى دور الـ16.
  • السيناريو الثاني، تعادل الأخضر مع المكسيك وفوز بولندا على الأرجنتين، حيث سيكون المنتخب السعودي ثانيًا في المجموعة برصيد 4 نقاط، وبولندا تكون في المركز الأول برصيد 7 نقاط.
  • السيناريو الثالث تعادل المنتخب السعودي مع منتخب المكسيك بشرط فوز الأرجنتين بفارق 3 أهداف أو أكثر على بولندا، مع تسجيل الأخضر أهدافًا أكثر من بولندا.

جماهير الأخضر تدعم اللاعبين

وتأمل الجماهير في مواصلة تألق الأخضر مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتجاوز عقبة منتخب المكسيك غدًا للصعود لدور ثمن النهائي.

ويواجه الأخضر أبناء المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ووصفت جماهير المنتخب السعودي المباراة بالملحمة، حيث طالبت لاعبي المنتخب السعودي بجعل يوم 30 نوفمبر يومًا مميزًا في تاريخ الكرة السعودية والتأهل لدور الستة عشر.

 

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