3 سيناريوهات لـ الأخضر للتأهل من مواجهة المكسيك الحاسمة

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يملك المنتخب السعودي 3 سيناريوهات للتأهل إلى دور ثمن النهائي من نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بعد فوزه على الأرجنتين في الجولة الأولى وخسارته من المنتخب البولندي في الجولة الثانية.
ويتواجد الأخضر في المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد المنتخب البولندي المتواجد في المركز الأول برصيد 4 نقاط، والمنتخب الأرجنتيني صاحب المركز الثاني الذي يملك 3 نقاط.
وتأمل الجماهير في مواصلة تألق الأخضر مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، وتجاوز عقبة منتخب المكسيك غدًا للصعود لدور ثمن النهائي.
ويواجه الأخضر أبناء المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
ووصفت جماهير المنتخب السعودي المباراة بالملحمة، حيث طالبت لاعبي المنتخب السعودي بجعل يوم 30 نوفمبر يومًا مميزًا في تاريخ الكرة السعودية والتأهل لدور الستة عشر.