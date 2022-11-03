3 شروط لتأهل المغرب متصدرة لثمن نهائي مونديال 2022

يقترب منتخب المغرب من التأهل إلى منافسات دور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم 2022، وذلك بعد فوزه الثمين اليوم على منتخب بلجيكا بثنائية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

3 شروط

وتُوجد 3 شروط لكي يتأهل منتخب أسود الأطلس متصدرًا مجموعته السادسة إلى دور الـ16 وهم ” فوزه المباشر على كندا في الجولة الثالثة ليصل رصيده إلى 7 نقاط، أو تعادل كرواتيا مع بلجيكا في الجولة الثالثة، مع تعادل المغرب مع كندا في الجولة الثالثة أو خسارة كرواتيا في الجولة الثانية أمام كندا مع فوزها على بلجيكا في الجولة الثالثة، وفي نفس الوقت ينتصر منتخب المغرب على كندا أو يتعادل معه”.

بتلك الحالات سيضمن منتخب أسود الأطلس التأهل كمتصدر لدور الـ16 في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

بلجيكا ضد المغرب

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل منتخب أسود الأطلس حيث سنحت له أكثر من فرصة عبر هجمات حكيم زياش ويوسف النصيري.

وسجل منتخب أسود الأطلس هدفًا من ركلة حرة مباشرة عبر حكيم زياش في الدقيقة الـ45، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل تقنية الفيديو بداعي وجود تسلل على قائد المغرب رومان سايس أثناء تنفيذ اللعبة.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، استمر ضغط منتخب أسود الأطلس ليُحرز اللاعب عبدالحميد صابري الهدف الأول للمنتخب الإفريقي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ73 بعد أن نفذها بإتقان شديد.

واستمر الإبداع المغربي لينجح اللاعب زكريا أبو خلال في إضافة الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حكيم زياش.

ويتصدر منتخب أسود الأطلس مجموعته حاليًا برصيد 4 نقاط، أما المنتخب البلجيكي فجاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، منتخب كرواتيا ثالثًا بنقطة واحدة، منتخب كندا رابعًا بدون أي رصيد من النقاط.