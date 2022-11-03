3 طرق تعرضك للاحتيال المالي

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شدد البنك المركزي السعودي، على المواطنين بضرورة عدم مشاركة رمز التحقق الخاص بهم عبر أي وسيلة تواصل؛ حتى لا يعرضهم للنصب والاحتيال.
كيف يستفيد المحتال من رمز التحقق الخاص بك؟
فكّر مرتين و #خلك_حريص.#البنك_المركزي_السعودي pic.twitter.com/VTH0UDDZEuقد يهمّك أيضاً
— SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) November 23, 2022
وقال البنك في فيديو توعوي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: إن مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة المرسلة إلى رقم الجوال للدخول إلى حسابك البنكي أو لإجراء العمليات البنكية عبر الطرق الآتية يعرضك للاحتيال: اتصال، بريد إلكتروني، رسالة نصية.
واستطرد البنك، إذا تعرضت لمحاولة احتيال مالي، تواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية، وأبلغ الجهات الأمنية، وأرسل رقم المتصل أو مرسل الرسالة إلى رقم 330330.