3 طرق تعرضك للاحتيال المالي

شدد البنك المركزي السعودي، على المواطنين بضرورة عدم مشاركة رمز التحقق الخاص بهم عبر أي وسيلة تواصل؛ حتى لا يعرضهم للنصب والاحتيال.

مشاركة كلمة المرور

وقال البنك في فيديو توعوي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: إن مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة المرسلة إلى رقم الجوال للدخول إلى حسابك البنكي أو لإجراء العمليات البنكية عبر الطرق الآتية يعرضك للاحتيال: اتصال، بريد إلكتروني، رسالة نصية.

واستطرد البنك، إذا تعرضت لمحاولة احتيال مالي، تواصل مع البنك من خلال القنوات الرسمية، وأبلغ الجهات الأمنية، وأرسل رقم المتصل أو مرسل الرسالة إلى رقم 330330.