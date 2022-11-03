3 عوامل تُرجح كفة قطر أمام الإكوادور للفوز

تفتتح مباراة قطر والإكوادور، نهائيات كأس العالم 2022 مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُقام البطولة لأول مرة في منطقة الوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.

3 عوامل

منتخب العنابي يفتتح المونديال وهو يعول على 3 عوامل تُرجح كفته للفوز على الإكوادور في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

العامل الأول هو الأرض والجمهور حيث سيحضر الجمهور القطري بكثافة لدعم منتخب بلاده في مباراة اليوم، حيث يسعى العنابي لتحقيق إنجاز ومحاولة تخطي دور المجموعات.

العامل الثاني هو تواجد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز في صفوف منتخب العنابي منذ 2017، أي أن التجانس والانسجام متواجد بين اللاعبين مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية كما هو مرجو.

بجانب أن سانشيز قاد منتخب العنابي للفوز بلقب كأس أمم آسيا عام 2019 في الإمارات لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية.

العامل الثالث، هو رغبة منتخب العنابي في تحقيق نفس إنجاز المنتخب الروسي في مونديال 2018 الذي أُقيم في موسكو، حيث استغل المنتخب الروسي عامل الأرض والجمهور ليحقق مفاجأة بالوصول لدور الثمانية.

قطر والإكوادور

المباراة تُقام بين المنتخبين على ملعب ” البيت” في الدوحة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وستكون قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max ناقلة للمباراة.

ويُعلق على المباراة كل من ” السعودي سمير المعيرفي، المصري أحمد الطيب، التونسي عصام الشوالي، القطري يوسف سيف”.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب قطر مكونًا من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان، بسام الراوي، عبدالكريم حسن، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، أكرم عفيف، الهيدوس، المعز علي”.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.