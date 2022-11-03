Icon

متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب Icon أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي Icon بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي Icon محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم Icon 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
المنتخبان يبدآن ضربة البداية لمونديال 2022 اليوم

3 عوامل تُرجح كفة قطر أمام الإكوادور للفوز

2022-11-20 الساعة 2:43
3 عوامل تُرجح كفة قطر أمام الإكوادور للفوز
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تفتتح مباراة قطر والإكوادور، نهائيات كأس العالم 2022 مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تُقام البطولة لأول مرة في منطقة الوطن العربي وإقليم الشرق الأوسط.

3 عوامل

منتخب العنابي يفتتح المونديال وهو يعول على 3 عوامل تُرجح كفته للفوز على الإكوادور في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات.

قد يهمّك أيضاً
Img

جلسة الـ180 دقيقة لم تخفف الانقسامات بين بايدن وشي

Img

هيئة الشورى تحيل التقارير المقدمة من لجان المجلس

العامل الأول هو الأرض والجمهور حيث سيحضر الجمهور القطري بكثافة لدعم منتخب بلاده في مباراة اليوم، حيث يسعى العنابي لتحقيق إنجاز ومحاولة تخطي دور المجموعات.

العامل الثاني هو تواجد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز في صفوف منتخب العنابي منذ 2017، أي أن التجانس والانسجام متواجد بين اللاعبين مما يساهم في تحقيق نتائج إيجابية كما هو مرجو.

بجانب أن سانشيز قاد منتخب العنابي للفوز بلقب كأس أمم آسيا عام 2019 في الإمارات لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية.

العامل الثالث، هو رغبة منتخب العنابي في تحقيق نفس إنجاز المنتخب الروسي في مونديال 2018 الذي أُقيم في موسكو، حيث استغل المنتخب الروسي عامل الأرض والجمهور ليحقق مفاجأة بالوصول لدور الثمانية.

قطر والإكوادور

المباراة تُقام بين المنتخبين على ملعب ” البيت” في الدوحة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وستكون قنوات Alkass Extra Two HD , Rai ONE , Bein Sports HD 2 Max, Bein Sports HD 1 Max ناقلة للمباراة.

ويُعلق على المباراة كل من ” السعودي سمير المعيرفي، المصري أحمد الطيب، التونسي عصام الشوالي، القطري يوسف سيف”.

وسيكون التشكيل المتوقع لـ منتخب قطر مكونًا من: ” سعد الشيب في حراسة المرمى، طارق سلمان، بسام الراوي، عبدالكريم حسن، همام أحمد، كريم بوضياف، عبدالعزيز حاتم، بيدرو ميجيل، أكرم عفيف، الهيدوس، المعز علي”.

ويتنافس 32 منتخبًا على نيل اللقب الأغلى عالميًا، حيث يُعد المنتخب البرازيلي أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب برصيد 5 مرات، يليه المنتخبان الإيطالي والألماني برصيد 4 مرات، أما منتخبات الأرجنتين وأوروجواي وفرنسا فنال كل منهم اللقب في مناسبتين، بينما فاز منتخبا إنجلترا وإسبانيا باللقب مرة واحدة فقط.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف
صحة وطب‎

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف

صحة وطب‎
مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو
الرياضة العالمية

مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو

الرياضة العالمية
أعظم تطبيق في نظام الـ iOS
تكنولوجيا

أعظم تطبيق في نظام الـ iOS

تكنولوجيا
المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة
السعودية اليوم

المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال
الرياضة العالمية

كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال

الرياضة العالمية
طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول
العالم

طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول

العالم
لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك
آخر الاخبار

لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

آخر الاخبار
سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر
كأس العالم

سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر

كأس العالم