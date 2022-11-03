3 متسولين بقبضة الأمن بالمدينة المنورة

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

التفاصيل

وفي التفاصيل: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول واستعطاف المارة داخل المنطقة المركزية بالمسجد النبوي.

كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الباكستانية قام بالتسول واستعطاف المصلين في ساحات المسجد النبوي.

وفي مشهد آخر، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول بشكل مباشر.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.