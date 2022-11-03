3 متسولين بقبضة الأمن في القصيم

محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، أمس الاثنين، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة القصيم.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/J4ghJu50De
— الأمن العام (@security_gov) November 21, 2022
وفي التفاصيل: تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول واستعطاف المارة بشكل مباشر أمام إحدى المحطات والمحلات التجارية.
كما تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروجهم.
وفي مشهد متطابق، تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروجهم منها.
ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.