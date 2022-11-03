3 متسولين بقبضة الأمن في القصيم

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة القصيم، أمس الاثنين، من رصد وضبط عدد من الأشخاص بتهمة التسول، في إطار الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول.

التفاصيل

وفي التفاصيل: تم رصد وضبط مواطن قام بالتسول واستعطاف المارة بشكل مباشر أمام إحدى المحطات والمحلات التجارية.

كما تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروجهم.

وفي مشهد متطابق، تم رصد وضبط مواطنة قامت بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد وأثناء خروجهم منها.

الإبلاغ عن المتسولين

ودعا الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 ببقية مناطق المملكة، تحت شعار “لا تعطيهم.. معًا نكافح التسول”.