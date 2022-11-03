3 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أدنى درجة حرارة اليوم الثلاثاء في المملكة.

وأوضح المركز الوطني في تغريدة عبر “تويتر”، أن الباحة وأبها وطريف سجلوا أقل درجة حرارة بـ8 درجات مئوية.

أعلى درجة حرارة

وأبان المركز أن أعلى درجة حرارة سجلتها مكة المكرمة وجدة وجازان والقنفذة سجلوا أعلى درجة حرارة بــ33 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة التي سجلتها مدن المملكة اليوم الثلاثاء:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ومن ثم تمتد مساءً لتشمل منطقة مكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها, كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة وأجزاء من منطقة القصيم.