3 ملايين زائر في موسم الرياض بأقل من شهر

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أمس الأربعاء، وصول عدد زوار موسم الرياض 2022 إلى 3 ملايين زائر، بعد 27 يومًا من بدء فعاليات موسمه الثالث تحت شعار “فوق الخيال” في 21 أكتوبر الماضي.

وتتزايد أعداد زوار موسم الرياض تبعًا لتزايد عدد مناطقه التي يتم افتتاحها تباعًا، وآخرها منطقة ذا جروفز التي افتتحت اليوم، وقبلها رياض سكاي، ورياض زوو، إضافةً إلى المناطق التي ينتظر افتتاحها خلال الأيام المقبلة، ومن أبرزها مناطق ليتل رياض، وقرية زمان، وفان فيستيفال، ومنطقة بوليفارد وورلد التي تضم ثقافات مجموعة من الدول القادمة من قارات آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا وإفريقيا.

تنوع الأنشطة:

ويسهم في تضاعف الأعداد بمناطق الموسم تنوع الأنشطة الترفيهية من عروض مسرحية درامية وكوميدية، إلى حفلات غنائية، وعروض للسيرك، إضافةً إلى الألعاب الحركية والإلكترونية، فضلًا عن المهرجانات العالمية، والمعارض الدولية، والفعاليات المتنوعة ما بين المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء مناطق موسم الرياض.

ويستمر موسم الرياض 2022، في تقديم فعالياته المميزة للزوار الذين يملؤون جنبات أنشطته التي تشمل جميع الاهتمامات، ومن أبرزها فعالية بلاك هات التي بدأت أول أمس الثلاثاء، وتنتهي اليوم الخميس بحضور أكبر الخبراء في مجالات الأمن السيبراني على مستوى العالم.

ويتيح موسم الرياض 2022، لزواره من داخل المملكة وخارجها خيارات ترفيهية مميزة، كما يقدم فرصًا اقتصادية ضخمة، تتمثل في تمكين الشركات المحلية ودعمها من خلال فرص الاستثمار، إضافةً إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز قوة قطاع الترفيه في المملكة، فضلًا عن توفير الوظائف في مختلف المجالات.

موسم الرياض:

ويمنح موسم الرياض 2022 زواره خيارات واسعة ومتنوعة، عبر مناطقه الترفيهية التي يصل عددها إلى 15 منطقة، بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.