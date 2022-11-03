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3 منتخبات مرشحة لـ لقب الحصان الأسود بالمونديال

2022-11-09 الساعة 3:49
3 منتخبات مرشحة لـ لقب الحصان الأسود بالمونديال
المواطن - محمد سمعه

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مع تلقي المنتخب السنغالي صدمة مدوية باحتمالية غياب نجمه ساديو ماني عن مونديال قطر 2022، أصبحت حظوظ أسود التيرانجا في نيل لقب ” الحصان الأسود” للبطولة قليلة تاركة اللقب مطمعًا لـ 3 منتخبات مع اقتراب النسخة الـ22 من كأس العالم من الانطلاق.

إصابة ماني مقلقة

وتعرض ساديو ماني لإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد فيردر بريمن بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء بعد شعوره بآلام، ليضطر المدير الفني جوليان ناجلسمان لاستبداله بعد مرور 20 دقيقة.

إصابة ماني

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأربعاء: “يعاني ساديو ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر”.

المنتخبات الثلاثة

المنتخب الأول المرشح لنيل لقب الحصان الأسود هو المنتخب البلجيكي الذي قدم أداءً استثنائيًا في نسخة 2018 بـ روسيا، واحتل وقتها المركز الثالث بأداء فني مميز.

منتخب البرتغال
لاعبو المنتخب البرتغالي – المصدر @selecaoportugal

أما المنتخب الثاني المرشح هو منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، حيث من المتوقع تألق منتخب ” برازيل أوروبا” وتقديم أداء فني جيد خاصة أن النسخة الحالية من المونديال قد تكون الأخيرة لـ رونالدو صاحب الـ37 عامًا.

بلجيكا ضد البرتغال
لاعبو بلجيكا – المصدر @EURO2020

المنتخب الثالث المنتظر تألقه ووصوله لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم، هو منتخب أوروجواي، الذي قدم مستويات جيدة في تصفيات أمريكا الجنوبية بعد إقالة المدرب المخضرم أوسكار تاباريز.

وسبق لـ أوروجواي الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1930 و 1950.

البرازيل وأوروجواي
منتخب أوروجواي

مونديال قطر

وسينطلق مونديال قطر بداية من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

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