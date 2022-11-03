3 منتخبات مرشحة لـ لقب الحصان الأسود بالمونديال

مع تلقي المنتخب السنغالي صدمة مدوية باحتمالية غياب نجمه ساديو ماني عن مونديال قطر 2022، أصبحت حظوظ أسود التيرانجا في نيل لقب ” الحصان الأسود” للبطولة قليلة تاركة اللقب مطمعًا لـ 3 منتخبات مع اقتراب النسخة الـ22 من كأس العالم من الانطلاق.

إصابة ماني مقلقة

وتعرض ساديو ماني لإصابة خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد فيردر بريمن بالأمس، ولم يستطع استكمال اللقاء بعد شعوره بآلام، ليضطر المدير الفني جوليان ناجلسمان لاستبداله بعد مرور 20 دقيقة.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الأربعاء: “يعاني ساديو ماني بالفعل من إصابة قوية في أوتار الركبة، ومن المتوقع أن يغيب لعدة أسابيع عن الملاعب، وبالتالي لن يتواجد في مونديال قطر”.

المنتخبات الثلاثة

المنتخب الأول المرشح لنيل لقب الحصان الأسود هو المنتخب البلجيكي الذي قدم أداءً استثنائيًا في نسخة 2018 بـ روسيا، واحتل وقتها المركز الثالث بأداء فني مميز.

أما المنتخب الثاني المرشح هو منتخب البرتغال بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، حيث من المتوقع تألق منتخب ” برازيل أوروبا” وتقديم أداء فني جيد خاصة أن النسخة الحالية من المونديال قد تكون الأخيرة لـ رونالدو صاحب الـ37 عامًا.

المنتخب الثالث المنتظر تألقه ووصوله لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم، هو منتخب أوروجواي، الذي قدم مستويات جيدة في تصفيات أمريكا الجنوبية بعد إقالة المدرب المخضرم أوسكار تاباريز.

وسبق لـ أوروجواي الفوز بلقب كأس العالم مرتين عامي 1930 و 1950.

مونديال قطر

وسينطلق مونديال قطر بداية من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.