3 ميزات لخدمة فسوحات البنادق الهوائية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، مساء اليوم الأربعاء، عن إتاحة خدمة فسوحات البنادق الهوائية والتي تتم بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، الخدمات التي تقدمها ومميزاتها.

خدمة فسوحات البنادق الهوائية

خدمة إلكترونية تمكن محال بيع الأسلحة من إتمام عملية فسح البنادق الهوائية.

مميزات الخدمة

1 – توفير الوقت والجهد على قطاع الأعمال.

2 – أتمتة فسوحات البنادق الهوائية.

3 – بناء قاعدة بيانات تيسر عملية المراجعة والتحليل.