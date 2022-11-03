3 وسائل هي الأبرز لمواجهة مخاطر السيول

قال المهندس سعود الدلبحي محكم وخبير هندسي: إن جدة أمس نزل عليها 57 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، وكان يمكن أن نستفيد من هذه الأمطار.

ولفت الدلبجي إلى أن هناك الكثير من الدول التي لديها إستراتيجية خاصة للاستفادة من مياه الأمطار لأنها ذات قيمة، والمملكة خسرت أكثر من مليار ريال.

م. سعود الدلبحي: خزانات مياه اسطوانية وسدود وتغيير مسارات الأودية من أبرز الوسائل لمواجهة مخاطر السيول والاستفادة من مياه الأمطار @saud_aldalbahy@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NxLOcEN7gi — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 25, 2022

أبرز وسائل مواجهة مخاطر السيول

أكد الدلبحي، أن هناك الكثير من الحلول غير التقليدية التي يمكن من خلالها الاستفادة من مياه تصريف الأمطار، مثل خزانات مياه أسطوانية، وسدود، وتغيير مسارات الأودية.

أمطار جدة

سجلت جدة أمس أعلى معدلات في نسبة الأمطار في المملكة، حيث تخطت ما شهدته المملكة في 2009.

طقس غير مستقر

من جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات للمواطنين بضرورة توخي الحذر، حيث تشهد مناطق عدة استمرار لهطول أمطار من متوسطة لغزيرة، فيما تتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق.