3 وسائل هي الأبرز لمواجهة مخاطر السيول

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قال المهندس سعود الدلبحي محكم وخبير هندسي: إن جدة أمس نزل عليها 57 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، وكان يمكن أن نستفيد من هذه الأمطار.
م. سعود الدلبحي: جدة أمس نزل عليها 57 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، وكان يمكن أن نستفيد من هذه الأمطار @saud_aldalbahy@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xpDH7Hgdgh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 25, 2022
ولفت الدلبجي إلى أن هناك الكثير من الدول التي لديها إستراتيجية خاصة للاستفادة من مياه الأمطار لأنها ذات قيمة، والمملكة خسرت أكثر من مليار ريال.
م. سعود الدلبحي: خزانات مياه اسطوانية وسدود وتغيير مسارات الأودية من أبرز الوسائل لمواجهة مخاطر السيول والاستفادة من مياه الأمطار @saud_aldalbahy@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NxLOcEN7gi
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 25, 2022
أكد الدلبحي، أن هناك الكثير من الحلول غير التقليدية التي يمكن من خلالها الاستفادة من مياه تصريف الأمطار، مثل خزانات مياه أسطوانية، وسدود، وتغيير مسارات الأودية.
سجلت جدة أمس أعلى معدلات في نسبة الأمطار في المملكة، حيث تخطت ما شهدته المملكة في 2009.
من جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات للمواطنين بضرورة توخي الحذر، حيث تشهد مناطق عدة استمرار لهطول أمطار من متوسطة لغزيرة، فيما تتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق.