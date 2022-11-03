Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها خزانات أسطوانية

3 وسائل هي الأبرز لمواجهة مخاطر السيول

2022-11-25 الساعة 9:05
3 وسائل هي الأبرز لمواجهة مخاطر السيول
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قال المهندس سعود الدلبحي محكم وخبير هندسي: إن جدة أمس نزل عليها 57 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، وكان يمكن أن نستفيد من هذه الأمطار.

ولفت الدلبجي إلى أن هناك الكثير من الدول التي لديها إستراتيجية خاصة للاستفادة من مياه الأمطار لأنها ذات قيمة، والمملكة خسرت أكثر من مليار ريال.

أبرز وسائل مواجهة مخاطر السيول

أكد الدلبحي، أن هناك الكثير من الحلول غير التقليدية التي يمكن من خلالها الاستفادة من مياه تصريف الأمطار، مثل خزانات مياه أسطوانية، وسدود، وتغيير مسارات الأودية.

أمطار جدة

سجلت جدة أمس أعلى معدلات في نسبة الأمطار في المملكة، حيث تخطت ما شهدته المملكة في 2009.

طقس غير مستقر

من جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات للمواطنين بضرورة توخي الحذر، حيث تشهد مناطق عدة استمرار لهطول أمطار من متوسطة لغزيرة، فيما تتأهب السلطات والدفاع المدني لحماية سلامة المواطنين على الطرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم