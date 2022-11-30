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مواسم الشتاء الفعلي

30 يومًا على المربعانية

2022-11-03 الساعة 11:10
30 يومًا على المربعانية
المواطن - الرياض

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كشف الباحث الفلكي خالد بن صالح الزعاق، تفاصيل موسم الشتاء ومواعيد شدته في المملكة.

وقال الزعاق على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن السنة تتكون من 12 شهرًا، مقسمة على 4 فصول هم الصيف والخريف والشتاء والربيع، مشيرًا إلى أن مدة كل فصل 3 أشهر.

لفت الفلكي الزعاق إلى أن الشتاء مكون من المربعانية والشبط والعقارب، ويستمر فصل الشتاء 3 أشهر هي ديسمبر ويناير وفبراير.

باقي 30 يومًا

أكد الزعاق أنه تبقى على المربعانية 30 يومًا، أما الشبط فتبقى عليه 70 يومًا، والعقارب 96 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه هي مواسم الشتاء الفعلي وبالتالي يتبقى 30 يومًا وتدخل المربعانية المملكة.

وأوضح الباحث الفلكي، أنه بعد 100 يوم تبدأ شدة الشتاء تخف حدتها بالتدريج تباعًا مع مرور الأيام.

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