30 يومًا على المربعانية

السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية محمد بن سلمان يطلق سير لصناعة السيارات الكهربائية ونتروندرلاند تجربة عالمية لمحبي التزلج تجارب استثنائية مع الأسود في رياض زوو نجاة عمران خان من محاولة اغتيال في باكستان أمانة جدة تغلق 19 موقعًا لمنع التلوث ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟ تسلسل زمني للعطل في المنافذ الدولية الثلاثة عودة العمل في جوازات المنافذ بعد العطل الجزئي
كشف الباحث الفلكي خالد بن صالح الزعاق، تفاصيل موسم الشتاء ومواعيد شدته في المملكة.
بقي على :
1-المربعانية 30 يوماً
2-الشبط 70 يوماً
3-العقارب 96 يوماً
وبعد 100 يوم تبدأ شدة الشتاء تخف حدتها بالتدريج تباعاً مع مرور الأيام
pic.twitter.com/SH37B1VGag
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 3, 2022
وقال الزعاق على حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن السنة تتكون من 12 شهرًا، مقسمة على 4 فصول هم الصيف والخريف والشتاء والربيع، مشيرًا إلى أن مدة كل فصل 3 أشهر.
لفت الفلكي الزعاق إلى أن الشتاء مكون من المربعانية والشبط والعقارب، ويستمر فصل الشتاء 3 أشهر هي ديسمبر ويناير وفبراير.
أكد الزعاق أنه تبقى على المربعانية 30 يومًا، أما الشبط فتبقى عليه 70 يومًا، والعقارب 96 يومًا، مشيرًا إلى أن هذه هي مواسم الشتاء الفعلي وبالتالي يتبقى 30 يومًا وتدخل المربعانية المملكة.
وأوضح الباحث الفلكي، أنه بعد 100 يوم تبدأ شدة الشتاء تخف حدتها بالتدريج تباعًا مع مرور الأيام.