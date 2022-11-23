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300 ألف يحتفلون بفوز المنتخب السعودي في موسم الرياض

2022-11-23 الساعة 12:30
300 ألف يحتفلون بفوز المنتخب السعودي في موسم الرياض
المواطن - الرياض

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أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن أكثر من 300 ألف يحتفلون بفوز المنتخب السعودي في موسم الرياض الآن.

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أعلى طاقة استيعابية

من جانب آخر، وصلت منطقة بوليفارد وورد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض، إلى أعلى طاقة استيعابية اليوم.

وتداول مواطنون لقطات مصورة توثق احتفالاتهم بتألق المنتخب السعودي أمام الأرجنتيني حيث نجح في الفوز بنتيجة 2/ 1 في أولى مبارياته ببطولة كاس العالم 2022 بقطر.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن فور فوز المنتخب السعودي بفتح منطقة بوليفارد وورلد وونترلاند مجانًا أمام الجمهور، احتفالًا بفوز المنتخب السعودي.

وشاركت عدد من الدول الممكلة فرحتها بإضاءة أبرز معالمها باللون الأخضر وزينتها بصور الأبطال، منها برج خليفة في دبي، وأشهر معالم البحرين.

المنتخب السعودي

فوز تاريخي

حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًّا بأداء مبهر، أمس الثلاثاء، على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/ 1، حيث تصدر المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على إستاد 974.

 

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