فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن أكثر من 300 ألف يحتفلون بفوز المنتخب السعودي في موسم الرياض الآن.
من جانب آخر، وصلت منطقة بوليفارد وورد أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض، إلى أعلى طاقة استيعابية اليوم.
الاحتفالات في #بوليفارد_وورلد فوق الخيااااال 💚🇸🇦
احجز للأيام الجاية و #عيشها 🎫https://t.co/qk9AVullj3#موسم_lلرياض pic.twitter.com/Uw0gvRN0aU
— عـيشها (@Enjoy_Saudi) November 22, 2022
وتداول مواطنون لقطات مصورة توثق احتفالاتهم بتألق المنتخب السعودي أمام الأرجنتيني حيث نجح في الفوز بنتيجة 2/ 1 في أولى مبارياته ببطولة كاس العالم 2022 بقطر.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن فور فوز المنتخب السعودي بفتح منطقة بوليفارد وورلد وونترلاند مجانًا أمام الجمهور، احتفالًا بفوز المنتخب السعودي.
وشاركت عدد من الدول الممكلة فرحتها بإضاءة أبرز معالمها باللون الأخضر وزينتها بصور الأبطال، منها برج خليفة في دبي، وأشهر معالم البحرين.
حقق المنتخب السعودي فوزًا تاريخيًّا بأداء مبهر، أمس الثلاثاء، على المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 2/ 1، حيث تصدر المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على إستاد 974.