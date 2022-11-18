300 شهر اشتراك لصرف معاش التقاعد المبكر

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع استفسارات المواطنين بشأن شروط صرف معاش التقاعد المبكر.
وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء للتأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، بأن المشترك من حقه صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك متصلة أو متقطعة في نظام التأمينات بنسبة لا تقل عن 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.
يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%).
يصرف المعاش في حالات التقاعد والعجز والوفاة وأنواعه كما يلي:
معاش التقاعد
معاش العجز غير المهني
معاش الوفاة
المعاش المبكر ( قبل سن الستين )
عودة صاحب المعاش للعمل
تعويض الدفعة الواحدة