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300 شهر اشتراك لصرف معاش التقاعد المبكر

2022-11-18 الساعة 11:31
300 شهر اشتراك لصرف معاش التقاعد المبكر
المواطن - الرياض

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع استفسارات المواطنين بشأن شروط صرف معاش التقاعد المبكر.

300 شهر اشتراك

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء للتأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة، بأن المشترك من حقه صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك متصلة أو متقطعة في نظام التأمينات بنسبة لا تقل عن 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين.

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شروط صرف معاش التقاعد

يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على السعوديين فقط، ونسبة الاشتراك فيه (18%) من الأجر، يدفع صاحب العمل نسبة (9%) ويدفع المشترك نسبة (9%).

أنواع المعاشات:

يصرف المعاش في حالات التقاعد والعجز والوفاة وأنواعه كما يلي:

معاش التقاعد

معاش العجز غير المهني

معاش الوفاة

المعاش المبكر ( قبل سن الستين )

عودة صاحب المعاش للعمل

تعويض الدفعة الواحدة

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