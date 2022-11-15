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حق الوريث في نظام التأمينات

3000 ريال الحد الأقصى للجمع بين المعاش والدخل

2022-11-15 الساعة 8:44
3000 ريال الحد الأقصى للجمع بين المعاش والدخل
المواطن - الرياض

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع استفسار مواطن بشأن حق الوريث في الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل.

وجاء الرد عبر خدمة عناية العملاء بالمستفيدين بأنه يحق للوريث في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز 3000 ريال (الأجر المسجل في النظام) يتم إيقاف نصيب الوريث من المعاش.

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شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي:

• أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

• ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

• استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

• ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

• ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

• إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.

• ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

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