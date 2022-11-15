Icon

احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ينطلق الأحد المقبل في قطر

33 لاعبًا من دوري روشن يشاركون في كأس العالم

2022-11-15 الساعة 7:57
33 لاعبًا من دوري روشن يشاركون في كأس العالم
المواطن - محمد سمعة

مواضيع ذات علاقة

سيشارك 33 لاعبًا من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في مباريات كأس العالم 2022 بـ قطر مع منتخبات بلادهم.

المشاركون في المونديال 

ويشارك من نادي الهلال 12 لاعبًا وهم ” “محمد العويس، علي البليهي، سعود عبد الحميد، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، عبد الله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، صالح الشهري مع المنتخب السعودي”.

قد يهمّك أيضاً
Img

نجوم الأخضر: تمثيل الوطن في أعلى المحافل شرف

Img

بوابة الدرعية أفضل مطور في 2022

ومن نادي النصر ” نواف العقيدي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام، علي الحسن، سامي النجعي مع المنتخب السعودي، فينسينت أبو بكر مع منتخب الكاميرون”.

ومن نادي الشباب ” حسان تمبكتي، هتان باهبري، نواف العابد مع المنتخب السعودي”.

ومن الأهلي” محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي”.

ومن الاتحاد ” عبدالرحمن العبود مع منتخب السعودية، عبدالرزاق حمدالله مع المغرب”.

ومن أبها ” رياض شراحيلي مع المنتخب السعودي، دايفيد إيباسي مع منتخب الكاميرون”.

ومن نادي الوحدة ” منير المحمدي مع المغرب، أوسكار دوراتي مع كوستاريكا”.

ومن الفتح ” فراس البريكان” مع المنتخب السعودي.

ومن الاتفاق ” نعيم السليتي” مع منتخب تونس.

ومن الطائي ” كولينز فاي” مع الكاميرون.

افتتاحية كأس العالم

وتنطلق مباريات كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل بإقامة مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا

السعودية اليوم
قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023
الرياضة

قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023

الرياضة
موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة
السعودية اليوم

موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة

السعودية اليوم
افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم
العالم

افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم

العالم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...

الملك سلمان
سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023
السعودية اليوم

سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023

السعودية اليوم
تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال
آخر الاخبار

تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال

آخر الاخبار
إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل
السعودية اليوم

إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل

السعودية اليوم