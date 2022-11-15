33 لاعبًا من دوري روشن يشاركون في كأس العالم

سيشارك 33 لاعبًا من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين في مباريات كأس العالم 2022 بـ قطر مع منتخبات بلادهم.

المشاركون في المونديال

ويشارك من نادي الهلال 12 لاعبًا وهم ” “محمد العويس، علي البليهي، سعود عبد الحميد، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، عبد الله عطيف، محمد كنو، ناصر الدوسري، سلمان الفرج، سالم الدوسري، صالح الشهري مع المنتخب السعودي”.

ومن نادي النصر ” نواف العقيدي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، سلطان الغنام، علي الحسن، سامي النجعي مع المنتخب السعودي، فينسينت أبو بكر مع منتخب الكاميرون”.

ومن نادي الشباب ” حسان تمبكتي، هتان باهبري، نواف العابد مع المنتخب السعودي”.

ومن الأهلي” محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي”.

ومن الاتحاد ” عبدالرحمن العبود مع منتخب السعودية، عبدالرزاق حمدالله مع المغرب”.

ومن أبها ” رياض شراحيلي مع المنتخب السعودي، دايفيد إيباسي مع منتخب الكاميرون”.

ومن نادي الوحدة ” منير المحمدي مع المغرب، أوسكار دوراتي مع كوستاريكا”.

ومن الفتح ” فراس البريكان” مع المنتخب السعودي.

ومن الاتفاق ” نعيم السليتي” مع منتخب تونس.

ومن الطائي ” كولينز فاي” مع الكاميرون.

افتتاحية كأس العالم

وتنطلق مباريات كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل بإقامة مباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور.