36 ساعة تمنح البحث والإنقاذ بالمدني أعلى تصنيف دولي

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حصل فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، على شهادة إعادة التصنيف الدولي لفئة الثقيل، من خلال اجتياز تمرين ميداني افتراضي يحاكي وقوع كارثة طبيعية مدته (36) ساعة، ويشمل مراحل عدة، منها العمليات الميدانية واللوجستية والطبية والإدارية، وذلك تحت إشراف خبراء دوليين من المجموعة الدولية (INSARAG) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من مكتب هيئة الأمم المتحدة (UN).
فيديو | شاركت في باكستان وسيول جدة وسقوط رافعة الحرم.. 36 ساعة تدريب تمنح فرق البحث والإنقاذ في #الدفاع_المدني أعلى تصنيف دولي#الراصد pic.twitter.com/JOQqgeOqhZقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) November 25, 2022
وعبر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، عن شكره للخبراء الدوليين والجهات المشاركة في التقييم الدولي، مؤكدًا أن تقييم فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية جاء وفق اختبارات نظرية وعملية والوقوف على جاهزية الفريق واستكمال المتطلبات الخاصة لإعادة التصنيف من المنظمة الدولية.
شاركت فرق البحث والإنقاذ في الخارج في باكستان واليابان وفي الداخل ساهمت في سيول جدة وفي حادث سقوط الحرم وانهيار سور القصيم وسور جامعة المعرفة، ليصبحوا أبطال المملكة في الداخل والخارج.
في عام 1433 صدر قرار بإنشاء فرق البحث والإنقاذ في المملكة، لإنقاذ المحتجزين والمحاصرين، وبعد مرور 10 سنوات تجني المملكة ثمار هذه الفرق بمساعدة الداخل ومد يد العون في الخارج.