Icon

موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
اجتاز اختبارات نظرية وعلمية

36 ساعة تمنح البحث والإنقاذ بالمدني أعلى تصنيف دولي

2022-11-25 الساعة 10:54
36 ساعة تمنح البحث والإنقاذ بالمدني أعلى تصنيف دولي
المواطن - الرياض

حصل فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، على شهادة إعادة التصنيف الدولي لفئة الثقيل، من خلال اجتياز تمرين ميداني افتراضي يحاكي وقوع كارثة طبيعية مدته (36) ساعة، ويشمل مراحل عدة، منها العمليات الميدانية واللوجستية والطبية والإدارية، وذلك تحت إشراف خبراء دوليين من المجموعة الدولية (INSARAG) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من مكتب هيئة الأمم المتحدة (UN).

اختبارات نظرية وعلمية

وعبر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، عن شكره للخبراء الدوليين والجهات المشاركة في التقييم الدولي، مؤكدًا أن تقييم فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية جاء وفق اختبارات نظرية وعملية والوقوف على جاهزية الفريق واستكمال المتطلبات الخاصة لإعادة التصنيف من المنظمة الدولية.

بطولات الإنقاذ

شاركت فرق البحث والإنقاذ في الخارج في باكستان واليابان وفي الداخل ساهمت في سيول جدة وفي حادث سقوط الحرم وانهيار سور القصيم وسور جامعة المعرفة، ليصبحوا أبطال المملكة في الداخل والخارج.

في عام 1433 صدر قرار بإنشاء فرق البحث والإنقاذ في المملكة، لإنقاذ المحتجزين والمحاصرين، وبعد مرور 10 سنوات تجني المملكة ثمار هذه الفرق بمساعدة الداخل ومد يد العون في الخارج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم