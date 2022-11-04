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4 أخطاء لا ترتكبها عند طهو البيض

2022-11-25 الساعة 8:27
4 أخطاء لا ترتكبها عند طهو البيض
المواطن - متابعة

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أوصى خبراء الصحة بمراعاة جملة من الشروط عند طبخ البيض؛ حتى يظل محافظًا على مزاياه الغذائية، ومن بينها:

الشروط

عدم القلي، أو إضافة الصلصات، لأن هذه الطريقة تجعله مشبعًا بدهون غير صحية، ويصبح ضمن وجبة عالية السعرات الحرارية.

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تناول البيض نيئًا بزعم الاستفادة أكثر من بروتيناته، خطأ شائع لأنه من الممكن أن يؤدي للإصابة بعدوى بكتيريا تسمى “السالمونيلا”، فالبيض يحتاج إلى الطهو بحرارة لا تقل عن 71 مئوية، لأجل إبعاد عناصر ضارة.

كذلك تناول البياض فقط، من أجل تفادي الدهون الموجودة في الصفار، يجعل الشخص لا يستفيد من عدة أحماض دهنية مفيدة موجودة في المح.

طهو صفار البيض على حرارة عالية، فإنه سيفقد عددًا من فوائده؛ نظرًا لحساسية بعض المواد المضادة للأكسدة تجاه الحرارة.

من المعروف أن البيض يحتوي على قدر عالٍ من البروتينات؛ سواء في البياض أو الصفار. وهو مصدر مهم من مصادر الدهون المفيدة للجسم مثل الدهون غير المشبعة. ويحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين “بي 6″ و”بي 12” وفيتامين “د”، وإضافة ملعقة واحدة من الزبدة إلى المقلاة من أجل تحضير البيض، يضيف إليه 100 سعرة حرارية.

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