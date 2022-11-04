4 أيام على مربعانية الشتاء

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قال عالم الفلك والطقس د. خالد صالح الزعاق: إنه يتبقى 4 أيام على دخول مربعانية الشتاء، لتبدأ يوم السبت حيث يسمى أولها وسم من حيث الأجواء والتأثير، لأنها تكون معتدلة جدًّا وأمطارها تنبت ما ينبته الوسم.
بقي 4 أيام وتدخل مربعانية الشتاء :
فيوم السبت القادم أول أيامها وأولها وسم من حيث الأجواء والتأثير
فأولها معتدلة جداً وأمطارها تنبت ماينبته الوسم
وعلامة دخولها توقف الماء عن الجريان في غضون الأشجار
pic.twitter.com/BT6apOd1Soقد يهمّك أيضاً
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 28, 2022
وأوضح الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن من علامات دخول المربعانية توقف المياه عن الجريان في غصون الأشجار.
وأضاف الزعاق أن ابتعاد الزواحف والقوارض عن بطون الأدوية دليل على حالة جوية، ولجوء الطيور إلى أوكارها دليل على هبوب عاصفة عنيفة، وفوضوية حركة النمل ونقل بيوضها للخارج دليل على قرب حالة مطرية غزيرة، وتوقف المياه عن الجريان في غصون الأشجار دليل على شدة البرد.
وبسبب تلك العلامات يعتمد المواطنون على إحساس النباتات والحشرات والزواحف والقوارض بالمناخ لمعرفة أجواء الطقس المستقبلية.
حذر المركز الوطني للأرصاد من إمكانية أمطار من متوسطة إلى غزيرة “تؤدي لجريان السيول” يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و”أجزائها الساحلية”.
ونقلت وكالة “واس” عن المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، قوله: إن لأمطار تشمل أيضًا مناطق الجوف، وحائل، والحدود الشمالية.