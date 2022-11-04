4 إثيوبيين خالفوا نظام الحدود في قبضة الأمن

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وكان بحوزتهم 212 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

إيقاف وإحالة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.