4 إثيوبيين خالفوا نظام الحدود في قبضة الأمن

طفلة تنطق كلماتها الأولى ورسالة من والدتها للأمير سعود بن فرحان مشاركة ولي العهد في APEC تعكس التقدير العالمي لمكانة المملكة وقيادتها وكالة أمريكية: دلالة قوية لحضور محمد بن سلمان قمة أبيك ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة أبيك زيارة محمد بن سلمان لـ تايلاند تفتح صفحة جديدة من العلاقات أحقية المستفيد للمعاش عند السفر والتأمينات تُجيب صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة
قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وكان بحوزتهم 212 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.