Icon

طفلة تنطق كلماتها الأولى ورسالة من والدتها للأمير سعود بن فرحان Icon مشاركة ولي العهد في APEC تعكس التقدير العالمي لمكانة المملكة وقيادتها Icon وكالة أمريكية: دلالة قوية لحضور محمد بن سلمان قمة أبيك  Icon ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة أبيك Icon زيارة محمد بن سلمان لـ تايلاند تفتح صفحة جديدة من العلاقات Icon أحقية المستفيد للمعاش عند السفر والتأمينات تُجيب Icon صورة وتعليق.. في نظرتك هيبة وفي وقفتك عز Icon محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات Icon ولي العهد: نتطلع لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في جميع المجالات Icon جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
كان بحوزتهم مواد مخدرة

4 إثيوبيين خالفوا نظام الحدود في قبضة الأمن

2022-11-18 الساعة 3:55
4 إثيوبيين خالفوا نظام الحدود في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وكان بحوزتهم 212 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

إيقاف وإحالة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
Img

المستشار الألماني يعلن عقوبات جديدة ضد إيران

Img

الشرقية تستضيف المعسكر العلمي لأيتام المملكة “مسبار 6 “

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحالة المطرية الثالثة في الوسم تتواصل
السعودية اليوم

الحالة المطرية الثالثة في الوسم تتواصل

السعودية اليوم
شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن
العالم

شركات النفط الأمريكية تخذل بايدن

العالم
ارتفاع تاريخي للذهب في مصر
السوق

ارتفاع تاريخي للذهب في مصر

السوق
نانت يتعادل مع كليرمونت بالدوري الفرنسي
الرياضة العالمية

نانت يتعادل مع كليرمونت بالدوري الفرنسي

الرياضة العالمية
الدفاع المدني ينبه أهالي جازان
السعودية اليوم

الدفاع المدني ينبه أهالي جازان

السعودية اليوم
وزير العدل يقر قواعد الحد من تعارض...
السعودية اليوم

وزير العدل يقر قواعد الحد من تعارض...

السعودية اليوم
مطعم يكبل يد زبائنه قبل تقديم الطلبات
حصاد اليوم

مطعم يكبل يد زبائنه قبل تقديم الطلبات

حصاد اليوم
الأخضر يبدأ تدريباته بمعسكر أبو ظبي
كأس العالم

الأخضر يبدأ تدريباته بمعسكر أبو ظبي

كأس العالم