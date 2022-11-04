4 التزامات على مستفيدي البناء الذاتي

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كشف برنامج سكني، المعني بتوفير المسكن للأسر والمواطنين بالمملكة، اليوم الأربعاء، عن 4 التزامات واجبة على مستفيدي البناء الذاتي في سكني.
ونشر خدمة المستفيدين ببرنامج سكنى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” 4 التزامات منطبقة على مستفيدي البناء الذاتي في سكنى، وهي:
1- الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء، وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2- الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3- تحديث بيانات مراحل البناء.
4- تزويد الصندوق بشهادة الأشغال.
يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية، أودع مبلغ 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر 2022.
وبحسب الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري، منصور بن ماضي، فإن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر أكتوبر 2022م بلغ نحو 41.7 مليار ريال.