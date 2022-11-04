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4 آلاف ريال وفقًا لـ نطاقات

4 حالات لا يحتسب فيها الحد الأدنى للأجر

2022-11-22 الساعة 12:36
4 حالات لا يحتسب فيها الحد الأدنى للأجر
المواطن - الرياض

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسارات المواطنين بشأن آلية احتساب أجر العامل المواطن في القطاع الخاص.

وجاء الرد عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء عبر موقع “تويتر”، بأنه يتم احتساب الموظف السعودي في القطاع الخاص بسعودي كامل وفقًا لبرنامج نطاقات وقيمته 4 آلاف ريال.

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الحد الأدنى

4 آلاف هو الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل السعودي لاحتسابه في نسبة التوطين في برنامج نطاقات.

وتختلف آلية الاحتساب في الحالات التالية:

1- لا يحتسب العامل السعودي في نسبة التوطين في حال كان الأجر الشهري أقل من 3 آلاف ريال.

2- يحتسب العامل بدوام جزئي في برنامج نطاقات بنصف عامل سعودي لصاحب الكيان الذي يعمل لديه وفقًا للشروط التالية:

– تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال.

– ألا يحسب في التوطين لدى أكثر من كيانين.

– إكمال ما مجموعة 168 ساعة عمل.

– تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

3- يتم احتساب العامل السعودي بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين في حال كان الراتب يتراوح بين 3 آلاف ريال وأقل من 4 آلاف ريال.

4- يحتسب العامل السعودي بنظام العمل المرن في برنامج نطاقات بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل فيه.

ويعد القرار ساريًا لمدة 5 أشهر بدءًا من وقت صدوره في 18 نوفمبر 2022.

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