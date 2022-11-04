4 حالات لصرف تعويضات الدفعة الواحدة بعد ترك العمل

تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن الحقوق التأمينية بعد ترك العمل.

وجاء رد التأمينات عبر العناية بالعملاء عبر موقعها الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية استلام تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا للحالات الموضحة.

تعويض الدفعة الواحدة

– المنتقل إلى عمل خاضع للتقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة.

– من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب صلاحية السجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

– المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفقًا للشروط المحددة لذلك.

– من أسقطت عنه الجنسية السعودية.