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4 حالات لصرف تعويضات الدفعة الواحدة بعد ترك العمل

2022-11-21 الساعة 12:30
4 حالات لصرف تعويضات الدفعة الواحدة بعد ترك العمل
المواطن - الرياض

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن الحقوق التأمينية بعد ترك العمل.

وجاء رد التأمينات عبر العناية بالعملاء عبر موقعها الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية استلام تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا للحالات الموضحة.

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تعويض الدفعة الواحدة

– المنتقل إلى عمل خاضع للتقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة.

– من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب صلاحية السجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

– المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفقًا للشروط المحددة لذلك.

– من أسقطت عنه الجنسية السعودية.

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