4 حالات لصرف تعويضات الدفعة الواحدة بعد ترك العمل

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع استفسارات المواطنين بشأن الحقوق التأمينية بعد ترك العمل.
وجاء رد التأمينات عبر العناية بالعملاء عبر موقعها الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يحق للمشترك/ المشتركة الذي ترك العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية استلام تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين أو حدوث عجز وفقًا للحالات الموضحة.
– المنتقل إلى عمل خاضع للتقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في التأمينات أقل من سنة.
– من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب صلاحية السجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.
– المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفقًا للشروط المحددة لذلك.
– من أسقطت عنه الجنسية السعودية.