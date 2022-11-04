4 خدمات إلكترونية للأحوال المدنية عبر أبشر

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال
تتيح منصة أبشر الإلكترونية 4 خدمات خاصة بالأحوال المدنية، والتي تمكن المواطنين من طلب الخدمة وإصدار الوثيقة المطلوبة منها بشكل إلكتروني، كما تتيح أيضًا إيصال الوثيقة إلى العنوان الوطني المذكور دون الحاجة لزيارة الفروع.
1 – خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
2 – خدمة تسجيل المواليد وإصدار وإيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة.
3 – خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج.
4 – خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.