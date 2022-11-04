4 خطوات لمشاركة بطاقة العمل عبر تجويد

تقدم خدمة تجويد البيانات إلى المستخدم بطاقة عمل يظهر فيها اسم جهة العمل والمسمى الوظيفي ورقم الجوال مع إمكانية مشاركتها من خلال المشاركة أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.

جاءت خطوات استعراض ومشاركة بطاقة العمل: