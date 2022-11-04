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بداية من صفحة الخدمات العامة

4 خطوات لمشاركة بطاقة العمل عبر تجويد

2022-11-24 الساعة 8:00
4 خطوات لمشاركة بطاقة العمل عبر تجويد
المواطن - الرياض

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تقدم خدمة تجويد البيانات إلى المستخدم بطاقة عمل يظهر فيها اسم جهة العمل والمسمى الوظيفي ورقم الجوال مع إمكانية مشاركتها من خلال المشاركة أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.

4 خطوات

جاءت خطوات استعراض ومشاركة بطاقة العمل:

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  • الدخول إلى تجويد البيانات من صفحة الخدمات العامة.
  • اختيار المؤسسة العامة للتأمينات من قائمة الجهات المشاركة.
  • سيتم عرض بطاقة العمل مع إمكانية مشاركتها من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.
  • يمكن مشاركة البطاقة من خلال أحد خيارات المشاركة المتاحة.

 

 

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