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4 ذهبيات لأبطال الجمباز بدورة الألعاب 2022

2022-11-01 الساعة 11:50
4 ذهبيات لأبطال الجمباز بدورة الألعاب 2022
المواطن – الرياض

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سطر عدد من اللاعبين إنجازات وحققو ميداليات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2022 خاصة في رياضة الجمباز.

الجمباز العقلة

نشر حساب دورة الألعاب 2022 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء، فوز اللاعب على العوازم بذهبية الجمباز “العقلة” وذهبية أخرى لمنهال الجمعان وفضية لعبدالكريم المر.

وعلق حساب دورة الألعاب السعودية قائلًا بيننا أبطال.

الجمباز المتوازي

حقق كل من ناصر السميري وعلى آل نتيف ذهبيتان فيما حقق حبيب صويلح ميدالية فضية.

كما حرص مدير دورة الألعاب السعودية الأمير فهد بن جلوي على تتويج الفائزين في منافسة الجمباز.

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