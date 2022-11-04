4 ذهبيات لأبطال الجمباز بدورة الألعاب 2022

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سطر عدد من اللاعبين إنجازات وحققو ميداليات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دورة الألعاب السعودية 2022 خاصة في رياضة الجمباز.
📄 تعرفوا على الأبطال في الجمباز "العقلة" ضمن #دورة_الألعاب_السعودية 🇸🇦
لاعب @Alibtisamclub علي العوازم 🥇
لاعب @ittihad عبدالكريم المر 🥈
لاعب @nadialkhld منهال الجمعان🥉#بيننا_أبطال pic.twitter.com/aDtAmi5dWY
— دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) November 1, 2022
نشر حساب دورة الألعاب 2022 على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء، فوز اللاعب على العوازم بذهبية الجمباز “العقلة” وذهبية أخرى لمنهال الجمعان وفضية لعبدالكريم المر.
وعلق حساب دورة الألعاب السعودية قائلًا بيننا أبطال.
حقق كل من ناصر السميري وعلى آل نتيف ذهبيتان فيما حقق حبيب صويلح ميدالية فضية.
كما حرص مدير دورة الألعاب السعودية الأمير فهد بن جلوي على تتويج الفائزين في منافسة الجمباز.
📸 سمو مدير #دورة_الألعاب_السعودية نائب رئيس @saudiolympic الأمير فهد بن جلوي يتوّج الفائزين 🥇🥈🥉 في منافسة الجمباز 🤸🏻 #بيننا_أبطال 🇸🇦 pic.twitter.com/BLavxOTyyR
— دورة الألعاب السعودية (@SaudiGames2022) November 1, 2022