4 لقطات لمشاركة فيصل بن فرحان بقمة الجزائر

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

صورة تذكارية:

واستقبل فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، سمو وزير الخارجية لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة في مركز المؤتمرات بالعاصمة الجزائر.

ثم جرى التقاط الصورة التذكارية لأصحاب الفخامة والسمو رؤساء الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية.

عقب ذلك، بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة العادية (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.