4 متسولين بالشرقية في قبضة الأمن

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أعلن الأمن العام عن ضبط عدد من المتسولين في الشرقية.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بالمنطقة الشرقية.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/Q4ilx0pGIN
— الأمن العام (@security_gov) November 28, 2022
جاء ذلك في ضوء جهود الحملات الأمنية المكثفة داخل المملكة للحد من ظاهرة التسول.
وقال بيان الأمن العام على موقع تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تم رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول واستعطاف المصليين عند أحد الجوامع، كما تم رصد وضبط مواطنه تقوم بالتسول واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد.
وتابع البيان: تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية، تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية، ورصد وضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول داخل أحد الجوامع.
وشدد البيان على ضرورة الإبلاغ عن حالات التسول بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية على رقم 911، أما بقية مناطق المملكة على رقم 999.
وختم البيان بشعار الحملة: “معًا نكافح التسول”.