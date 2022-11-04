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4 مخاطر لـ الإكثار من أكل اللحوم

2022-11-06 الساعة 9:48
4 مخاطر لـ الإكثار من أكل اللحوم
المواطن - الرياض

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حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، من الإكثار من تناول اللحوم، مشيرًا إلى أن الإكثار من تناولها يسبب 4 أمراض، كما حذر في الوقت ذاته من عدم تناولها بشكل تام.

وغرد النمر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: إن الإكثار من أكل اللحوم يسبب:

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1- الدهون الثلاثية

تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة، لذلك، فعلى المصابين بارتفاع في مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، التقليل من الدهون الموجودة في اللحوم بأكبر قدر ممكن لتخفيض مستويات الدهون.

2- الكوليسترول

تقول بروفيسور جينان بنا، اختصاصية تغذية وأستاذ مساعد بجامعة هاواي في مانوا: إن “اللحوم الحمراء ضارة بشكل خاص بمستوى الكوليسترول في الدم”. وتضيف بروفيسور بنا: “تحتوي اللحوم الحمراء على كل من الدهون المشبعة والكوليسترول، والتي عند تناولها بكميات زائدة يمكن أن تؤدي إلى زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

3- اليوريك

تحتوي اللحوم على بروتينات هامة للصحة، ولكن الإكثار منها قد يؤدي إلى ارتفاع حمض اليوريك في الجسم، ولذلك يُنصح بعدم الإكثار من اللحوم.

وتشمل قائمة اللحوم: الديك الرومي، ولحم العجل، ولحم الغزال، ولحم البقر، والضأن، والبط، والكبد فهي من الأطعمة الغنية بمستويات مرتفعة من البيورين.

4- النقرس

نصح استشاري التغذية العلاجية الدكتور أحمد عمر سالم بترشيد كمية اللحوم التي يتناولها مريض النقرس، بحيث يسمح بتناول 150 جرامًا من اللحوم الحمراء بدون دهون كل يوم، والابتعاد تمامًا عن تناول الكبد والكلاوي والقلب؛ لأنها تحتوي على نسبة أعلى من المركبات التي تسبب زيادة مستويات النقرس.

وقال استشاري القلب الدكتور خالد النمر: إن النباتيين المتشددين في حميتهم ولا يتناولون اللحوم ولا منتجات الحيوانات نهائيًّا عرضة لنقص الكالسيوم، ونقص كثافة العظام ونقص فيتامين بـ12.

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