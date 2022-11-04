4 مدن تسجل أدنى درجة حرارة في السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأحد ، أن تسجل 4 مدن أدنى درجة حرارة في المملكة.

وأوضح المركز عبر حسابه في تويتر أن مدن أبها وتبوك وطريف والقريات سجلوا درجة حرارة 10 مئوية في المملكة.

وأوضح المركز أن سكاكا وعرعر وحائل سجلت أدنى درجة حرارة عند 11 درجة مئوية، فيما سجلت نجران والباحة ورفحاء والطائف سجلت 12 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.