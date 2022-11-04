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لخدمة ضيوف الرحمن

4 مراكز للطوارئ في المسجد الحرام

2022-11-20 الساعة 10:35
4 مراكز للطوارئ في المسجد الحرام
المواطن - الرياض

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تتأهب المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير مراكز الطوارئ في المسجد الحرام.

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بدر بن سلطان يتابع خدمات ضيوف الرحمن بموسم العمرة

مراكز الطوارئ

وقالت في بيان على موقع تويتر: ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة، لا تتردّدوا بزيارة مراكز الطوارئ في المسجد الحرام؛ عند شعوركم بأيّ وعكة صحّية- لا قدّر الله-.

4 مراكز

بحسب البيان، فإن المراكز هي مركز الساحة الغربية، توسعة الملك فهد باب 85– 88 الدور الأول، مركز الساحة الجنوبية، جوار باب إسماعيل الدور الأرضي، مركز الساحة الشرقية، جوار باب السلام قبو المسعى، مركز الساحة الجنوبية، جواز جسر أجياد.

أوضحت الوزارة أن هذه المراكز تقدم الإسعافات الأولية ثم تنقل الحالات إلى مستشفى أجياد.

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