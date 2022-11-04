4 مراكز للطوارئ في المسجد الحرام

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تتأهب المملكة لمساعدة ضيوف الرحمن، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفير مراكز الطوارئ في المسجد الحرام.
وقالت في بيان على موقع تويتر: ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة، لا تتردّدوا بزيارة مراكز الطوارئ في المسجد الحرام؛ عند شعوركم بأيّ وعكة صحّية- لا قدّر الله-.
بحسب البيان، فإن المراكز هي مركز الساحة الغربية، توسعة الملك فهد باب 85– 88 الدور الأول، مركز الساحة الجنوبية، جوار باب إسماعيل الدور الأرضي، مركز الساحة الشرقية، جوار باب السلام قبو المسعى، مركز الساحة الجنوبية، جواز جسر أجياد.
أوضحت الوزارة أن هذه المراكز تقدم الإسعافات الأولية ثم تنقل الحالات إلى مستشفى أجياد.