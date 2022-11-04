4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر

أعلنت أمانة منطقة الرياض تخصيص 4 مواقع لنقل مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وتشمل تلك المناطق، واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، ومنتزه الندى، ومنتزه الروضة، ومنتزه الفريان.

الأهازيج

يذكر أن مجلس جمهور المنتخب السعودي شارك بحضوره في اليوم الأول لافتتاح منطقة البيت السعودي في قطر، حيث أدى مجموعة من الأهازيج الداعمة للمنتخب وتثير حماسة الحضور في كأس العالم 2022.

افتتاح مبهر

ونظمت قطر حفل افتتاح مبهر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

حيث بدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير سبقتها فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل.