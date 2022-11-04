4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر

حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية
أعلنت أمانة منطقة الرياض تخصيص 4 مواقع لنقل مباريات المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم بقطر 2022.
وتشمل تلك المناطق، واحة الملك سلمان للعلوم بالعليا، ومنتزه الندى، ومنتزه الروضة، ومنتزه الفريان.
يذكر أن مجلس جمهور المنتخب السعودي شارك بحضوره في اليوم الأول لافتتاح منطقة البيت السعودي في قطر، حيث أدى مجموعة من الأهازيج الداعمة للمنتخب وتثير حماسة الحضور في كأس العالم 2022.
ونظمت قطر حفل افتتاح مبهر للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي انطلقت الأحد وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
حيث بدأ حفل الافتتاح بمجموعة من الاستعراضات الراقصة التي أشعلت حماس الجماهير سبقتها فقرة غنائية من التراث في بداية الحفل.