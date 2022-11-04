4 نصائح لتقليل هدر الغذاء في المنزل

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قدم البرنامج الوطني للحد من الفقر والهدر في الغذاء بالمملكة، نصائح مهمة للحد من هدر الغذاء في المنزل.
وأوضح البرنامج الوطني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه يمكن تقليل هدر الطعام في المنزل من خلال الخطوات التالية:
حفظ الأطعمة بشكل مناسب.
استهلاك الأطعمة قبل انتهاء صلاحيتها.
تحديد الاحتياجات قبل الطهو.
الاستفادة من بواقي الطعام لوجبة أخرى.