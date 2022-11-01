Icon

رد السعودية نتيجة لأخطاء بايدن وغطرسته Icon بايدن في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين Icon الطفلة رتيل مفقودة في الشوقية منذ السبت Icon تسجيل 259 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 257 Icon حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية Icon تضامن مع فيصل العتيبي ضد التنمر Icon تفاصيل ومتطلبات الرحلات الجوية من السعودية إلى قطر Icon السعودية دولة مثالية للقرن الجديد Icon تسجيل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا Icon بلومبرج: السعودية أسرع الاقتصادات نموًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بمختلف القطاعات الاقتصادية

40 شركة سعودية وألمانية تبحث التعاون المشترك

2022-11-01 الساعة 5:07
40 شركة سعودية وألمانية تبحث التعاون المشترك
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نظم اتحاد الغرف السعودية، بمقره بالرياض اليوم، ملتقى الأعمال السعودي الألماني بمشاركة أكثر من 40 شركة سعودية وألمانية بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد صناعي ألماني للمملكة.

التعاون السعودي الألماني

ويقود الوفد الألماني رابطة الصناعة بولاية بافاريا الألمانية، بمشاركة جمعية الصداقة العربية الألمانية ومكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية، ويضم الوفد شركات تعمل في مجال المياه، والتدريب، والتعليم، والبنية التحتية، والصناعة، والاستشارات، والابتكار، والسيارات، والتكنلوجيا الطبية، والطاقة، والتقنية، والذكاء الاصطناعي.
واستعرض رئيس الجانب السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، ما تشهده المملكة من تطورات كبيرة على صعيد الاقتصاد والبيئة الاستثمارية المحفزة، متناولاً الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الألمانية في كافة القطاعات وبخاصة القطاع الصناعي الذي يشهد نقلة نوعية في ضوء رؤية المملكة 2030، وما يمكن أن تقدمه من خبرات وقيمة مضافة لهذا القطاع الحيوي.

مجلس الأعمال السعودي الألماني

التطور الاقتصادي

بدوره أشاد العضو المنتدب للتجارة الخارجية برابطة الصناعة البافارية فولكر لينويبر بالتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، مبديًا رغبتهم في تعزيز التعاون مع قطاع الأعمال بالمملكة في القطاعات المستهدفة وبخاصة قطاع الصناعة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مبينًا أن الخبرات والمنتجات الألمانية المتقدمة يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في مشاريع الصناعة بالمملكة.
يذكر أن ألمانيا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة وتستند العلاقات بين البلدين لقاعدة مؤسسية متينة ممثلة في اللجنة السعودية الألمانية المشتركة، ومجلس الأعمال السعودي الألماني، بالإضافة لعدد من مذكرات واتفاقيات التعاون المختلفة، كما وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى نحو 28.5 مليار ريال عام 2020 ، وتحتل ألمانيا المرتبة 62 للدول التي تصدر لها المملكة والمرتبة 4 للدول التي تستورد منها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى بنك الرياض
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى بنك الرياض

حصاد اليوم
قرار جديد لضوابط تقديم الدعوى الجزائية
السعودية اليوم

قرار جديد لضوابط تقديم الدعوى الجزائية

السعودية اليوم
الهلال ملزم بدفع 100 ألف ريال غرامة...
الرياضة

الهلال ملزم بدفع 100 ألف ريال غرامة...

الرياضة
الأحوال تتيح تعديل الاسم بالإنجليزية
السعودية اليوم

الأحوال تتيح تعديل الاسم بالإنجليزية

السعودية اليوم
20 وظيفة في جامعة الملك سعود للعلوم...
وظائف

20 وظيفة في جامعة الملك سعود للعلوم...

وظائف
حافظوا على تناول الأسماك
صحة وطب‎

حافظوا على تناول الأسماك

صحة وطب‎
تقني القصيم يبدأ استقبال طلبات القبول
السعودية اليوم

تقني القصيم يبدأ استقبال طلبات القبول

السعودية اليوم
انخفاض إصابات كورونا في السعودية
السعودية اليوم

انخفاض إصابات كورونا في السعودية

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه